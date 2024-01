Leblose Frau bei Brand in Esslingen geborgen

Bei einem Brand eines Wohnhauses in der Altstadt von Esslingen ist eine leblose Frau gefunden worden.

Feuerwehrkräfte hätten die Bewohnerin aus dem Gebäude geborgen und sie sei noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Ob die Frau tatsächlich durch das Feuer ums Leben kam, war zunächst unklar, wie ein Sprecher sagte.

Demnach brach aus zunächst unbekannter Ursache am Sonntagmorgen ein Feuer im Dachgeschoss aus, griff auf das Wohnhaus über und drohte, sich auf angrenzende Gebäude auszubreiten. Rettungskräfte räumten den Angaben zufolge umgehend das Wohnhaus sowie weitere Gebäude. Um den Brandverlauf zu dokumentieren, war zeitweise ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei für mehrere Stunden an. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Gebäude wurden in Notunterkünfte der Stadt Esslingen gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)