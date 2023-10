Millionen-Schaden nach Brand einer Lagerhalle in Engstingen

Beim Brand einer Lagerhalle in Engstingen (Kreis Reutlingen) ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden.

Wie ein Sprecher mitteilte, stand die Halle eines Maschinen- und Werkzeugherstellers am frühen Samstagmorgen lichterloh in Flammen. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Samstagmorgen noch an, das Feuer sei jedoch unter Kontrolle. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

(dpa)