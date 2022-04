Lkw-Finanzierer von Daimler Truck startet Geschäft

Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck ist seit vier Monaten selbstständig. Die Tochter für Finanzdienstleistungen begann in Übersee und kommt erst später nach Deutschland. Das hat einen bestimmten Grund.

Die Finanzierungsgesellschaft des neu formierten Lastwagen- und Busherstellers Daimler Truck startet schrittweise ihr weltweites Geschäft. Die Daimler Truck Financial Services sei nun in den EU-Ländern Belgien, Niederlande und Italien sowie im südamerikanischen Land Argentinien tätig, teilte das Unternehmen am Freitag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.

Im Dezember hatte der ehemalige Daimler-Konzern, der nun unter Mercedes-Benz firmiert, das Geschäft mit Lkw und Bussen abgespalten und die Anteile an Daimler Truck großteils an die eigenen Aktionäre verteilt. Daimler Truck ist inzwischen im Leitindex Dax gelistet. Der Hersteller mit rund 100 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist aus eigener Sicht der weltweit größte Hersteller von Lastwagen und Bussen.

Der Finanzdienstleister des neuen Konzerns begann im Dezember in sieben Ländern. Darunter waren die USA, Australien, Japan und andere große Überseeländer. Im laufenden Jahr sollen noch weitere Staaten wie die Türkei und Großbritannien dazukommen.

Im kommenden Jahr werde der geplante Hochlauf des Geschäfts in Deutschland und Frankreich weiteres Wachstum bringen. "Daimler Truck Financial Services wird dann einer der weltweit größten

Finanzdienstleister in der Nutzfahrzeugbranche mit ungefähr 1900 Angestellten in 16 Ländern sein", berichtete das Unternehmen.

Ein Sprecher erklärte den späten Start auf dem Heimatmarkt folgendermaßen: Deutschland gehöre zu den Ländern, für die ein ganz neues IT-System aufgebaut werde. Bis dieses stehe, werde das Geschäft für das Leasen und Finanzieren von Nutzfahrzeugen von der Mercedes-Benz Bank betrieben, die zum Schwesterunternehmen Mercedes-Benz Group gehöre.

