Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Flammen in Mehrfamilienhaus: Tote bei Dachgeschossbrand - 500.000 Euro Schaden

Flammen in Mehrfamilienhaus

Tote bei Dachgeschossbrand - 500.000 Euro Schaden

In der Nacht wird die Polizei über einen Brand im Rhein-Neckar-Kreis informiert. Für eine Bewohnerin gehen diese Flammen tödlich aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Brand ist im Dachgeschoss ausgebrochen.
    Der Brand ist im Dachgeschoss ausgebrochen. Foto: Rene Priebe/dpa

    Eine 81-jährige Frau ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Sie habe schwere Brandverletzungen erlitten und sei trotz umgehend eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen gestorben, teilte die Polizei am Morgen mit. Die restlichen Bewohner konnten das Haus demnach noch selbst und unverletzt verlassen.

    Der Brand sei im Dachgeschoss ausgebrochen. Dabei ist den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Am Morgen waren den Angaben zufolge die Nachlöscharbeiten noch im Gange. Das Mehrfamilienhaus war zunächst nicht mehr bewohnbar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden