Flammen: Lagerhalle in Flammen - 300.000 Euro Schaden

Flammen

Lagerhalle in Flammen - 300.000 Euro Schaden

Kurz nach Mitternacht wird die Feuerwehr über einen Brand im Kreis Rastatt informiert. Eine Halle brennt aus - der Schaden ist hoch.
Von dpa
    Den Angaben zufolge ist bei dem Brand niemand verletzt worden. (Symbolbild)
    Den Angaben zufolge ist bei dem Brand niemand verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Beim Brand einer Lagerhalle in Bietigheim (Kreis Rastatt) ist nach ersten Angaben der Polizei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Das Gebäude sei vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei in der Nacht mit. Ein Übergreifen auf angrenzende Wohngebäude sei aber verhindert worden. Es sei niemand verletzt worden. Man ermittele jetzt zur Brandursache. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

