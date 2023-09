Mutmaßlicher Drogendealer am Flughafen festgenommen

Weil er in den Handel von rund 74 Kilogramm Marihuana-Blüten verwickelt gewesen sein soll, hat die Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen einen 36-Jährigen festgenommen.

Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurde der Mann wegen gemeinschaftlichen Rauschgifthandels per Haftbefehl gesucht.

Am Freitag nahmen Beamte der Bundespolizei den Mann nach seinem Flug aus Barcelona in Stuttgart fest, wie es hieß. Am gleichen Tag habe ein Ermittlungsrichter gegen Auflagen und die Zahlung einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro den Untersuchungshaftbefehl außer Vollzug gesetzt. Beim Handel mit den Drogen sollen rund 267.000 Euro erzielt worden sein.

(dpa)