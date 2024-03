Volocopter erhält grünes Licht für Serienproduktion

Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter hat grünes Licht für den Beginn der Serienproduktion seiner Flugzeuge erhalten.

Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Bruchsal bei Karlsruhe mit. Volocopter stellt neuartige Fluggeräte mit einem markanten Ring für die Rotoren auf dem Dach her, die senkrecht starten und landen können, zwei Menschen haben darin Platz.

Das Unternehmen habe vom Luftfahrtbundesamt eine Erweiterung seiner Genehmigung als Herstellungsbetrieb (POA) erhalten, die die Serienproduktion des Flugtaxis Volocity ermögliche. Dies sei ein bedeutender Meilenstein, sagte der Chief Operating Officer von Volocopter, Andreas Fehring. Damit habe das Unternehmen die offizielle Genehmigung des LBA, Fluggeräte für den kommerziellen Flugbetrieb herzustellen. Sie könnten ausgeliefert werden, sobald das Flugtaxi eine Musterzulassung erhalte.

Ziel war es ursprünglich gewesen, im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris den Passagierbetrieb mit den elektrischen Luftgefährten zu starten. Ob dies noch möglich sein werde, blieb zunächst weiter offen. Volocopter halte an den Plänen zwar grundsätzlich fest, sie seien aber inzwischen "sehr ambitioniert", hatte es erst vor wenigen Tagen geheißen.

(dpa)