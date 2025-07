Ein Segelflugzeug ist in Hayingen im Kreis Reutlingen in der Schwäbischen Alb abgestürzt. Rettungskräfte rückten am späten Nachmittag zu dem Flugunfall nahe dem Segelfluggelände aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Segelflugzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwäbische Alb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flugunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis