Passagiermaschine landet außerplanmäßig in Friedrichshafen

Wegen Rauchs in der Kabine ist eine Passagiermaschine außerplanmäßig am Flughafen Friedrichshafen gelandet. An Bord waren 115 Passagiere und fünf Crewmitglieder, wie die Airline «Swiss International» mitteilte. Über Verletzte war Polizeiangaben zufolge zunächst nichts bekannt. Die Maschine sei nach der Landung geräumt worden, die Passagiere hätten das Flugzeug verlassen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Flugzeug war am Vormittag von Belgrad nach Zürich unterwegs gewesen. Während des Flugs wurde laut Polizei Rauch in der Kabine gemeldet. Die Ursache ist laut Polizei und Airline noch unklar. Ob es tatsächlich Rauch gegeben habe, müsse nun geklärt werden, so der Polizeisprecher. Am Flughafen waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz.