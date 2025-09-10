Tote Schweine und Schaden in Millionenhöhe bei Brand

Rund 50 Schweine sind bei einem Brand auf einem Bauernhof getötet worden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Millionenhöhe, sagte ein Polizeisprecher. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Der Brand brach in der Nacht in einer Fahrzeughalle in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) aus. Die Ursache ist noch unklar. Die Flammen griffen in der Folge auf den Schweinestall über. Nur wenige Tiere konnten gerettet werden.