Bald Cannabis-Verkauf für Studie in Bern, Luzern und Biel

In den Städten Bern, Luzern und Biel wird für eine Studie ab Herbst 2023 Cannabis verkauft.

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) stimmte nach eigenen Angaben dem Versuch zu. Die Studie untersuche die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen des regulierten Cannabisverkaufs, teilte die Universität Bern am Mittwoch mit. Ähnliche Projekte laufen schon in Basel, Zürich und Lausanne.

An der Studie mit dem Namen "Script" sollen laut der Universität Bern rund tausend Menschen teilnehmen, die regelmäßig in ihrer Freizeit Cannabis konsumieren und mindestens 18 Jahre alt sind. Sie können Cannabisprodukte, die spezifisch für die Studie hergestellt wurden, in ausgewählten Apotheken beziehen.

(dpa)