Studenten schießen Rekordrakete ins All: Direkter Erfolg

Im verschneiten Schweden haben Studenten aus Stuttgart nach drei Jahren Vorbereitung einen Rekord mit einer gebauten Hybridrakete aufgestellt.

Die von den Studierenden des Teams Hybrid Engine Development (HyEnD) entwickelte, gefertigte und bereits getestete Rakete startete am Dienstagmorgen um 11.05 Uhr vom schwedischen Raketenstartplatz Esrange (European Space and Sounding Rocket Range) nahe Kiruna in Richtung Weltall. "Wir haben eine Flughöhe von mehr als 64 Kilometern erreicht, was einen neuen Rekord für studentische Hybridraketen bedeutet", sagte HyEnd-Sprecher Julian Dobusch der Deutschen Presse-Agentur. Der bisherige Bestwert lag bei 32 Kilometern.

Die rund 70 Kilo schwere und 7,80 Meter lange Rakete gehört nach HyEnD-Angaben zu den leistungsstärksten und fortschrittlichsten gebauten studentischen Hybridraketen der Welt. Nächstes Ziel ist es, in den kommenden Tagen die Höhe von 103,6 Kilometern zu übertreffen, dort liegt der Weltrekord für studentische Raketen im Allgemeinen. "Ob das gelingt und ob ein Flug über 100 Kilometer möglich ist, wird von der finalen Auswertung des ersten Flugs und den Wetterbedingungen abhängen", sagte Dobusch. Für den zweiten Versuch wollen die Studenten eine weitere Rakete gleichen Typs nutzen, die sie als Back-up gebaut hatten.

Die Stuttgarter Rakete entstand im Rahmen des vom Deutschen Zentrum

für Luft- und Raumfahrt (DLR) geförderten Studentischen Experimentalraketen-Programms STERN.

(dpa)