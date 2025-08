Fahrschülerin gerät mit Motorrad in Gegenverkehr und stirbt

Eine Fahrschülerin ist bei einer Kollision mit einem Auto auf einer Landstraße bei Forst (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Sie war laut Polizei mit ihrem Motorrad in den Gegenverkehr gekommen, wo es dann zum Zusammenstoß kam. Die 50-Jährige erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 59-jährige Autofahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Weshalb die Frau während ihrer Fahrstunde am Freitagmittag in den Gegenverkehr geriet, blieb bislang unklar. Die betroffene Landstraße 556 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Sperrung wurde am frühen Abend aufgehoben.