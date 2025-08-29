Parkversuch endet mit Unfall und Schwerverletzter

Beim Parkversuch einer 82-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist eine weitere Frau schwer verletzt worden. Die Seniorin beschleunigte Polizeiangaben zufolge am Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache stark, fuhr zu schnell über die Parkplatzbegrenzung und einen Grünstreifen. Anschließend stieß die Fahrerin mit ihrem Wagen gegen das geparkte Auto einer 32-Jährigen. Diese war gerade dabei, ihren Wagen zu beladen und wurde vom fahrenden Auto erfasst und einige Meter mitgeschleift.

Das Fahrzeug der 32-Jährigen wurde nach dem Aufprall noch gegen einen weiteren Wagen geschleudert. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit, die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro. Die Schwerverletzte kam in eine Klinik.