Allein unterwegs: Vierjährige will Blumensträuße kaufen

Eine Vierjährige ist in Freiburg alleine in einen Discounter spaziert, weil sie unter anderem zwei Blumensträuße für ihre Mutter kaufen wollte.

Das kleine Mädchen war zuvor mit ihrer Oma und der Schwester auf einem Spielplatz in der Nähe gewesen und türmte in einem unbeobachteten Moment, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Neben den Blumensträußen legte sie auch Spielzeug in ihren Einkaufswagen.

Mitarbeitern fiel auf, dass das Mädchen am Mittwoch alleine unterwegs war. Sie verständigten die Polizei. Die Kleine wusste allerdings nur den eigenen Vornamen. Als die Polizei bereits Ermittlungen aufgenommen hatte, meldete sich glücklicherweise die verzweifelte Oma bei den Beamten. So konnten Oma, Schwester und die Vierjährige wieder zusammengeführt werden.

(dpa)