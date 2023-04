Arbeitsgruppe stellt Missbrauchsbericht für Erzbistum vor

Bis zu 600 Seiten soll der Bericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche umfassen. Im Erzbistum Freiburg wird der Report mit Spannung erwartet. Erzbischof Burger will direkt reagieren.

Nach jahrelanger Vorbereitung stellt eine unabhängige Arbeitsgruppe am Dienstag (10.30 Uhr) in Freiburg ihren Bericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche vor. Der Report soll aufzeigen, wie Vertuschung und Missbrauch im Erzbistum Freiburg möglich waren. Es werden dafür 24 Missbrauchsfälle exemplarisch dargestellt. Erzbischof Stephan Burger will bei der Pressekonferenz auf die Enthüllungen reagieren.

Der Bericht wurde von der sogenannten AG Aktenanalyse erstellt - mit vier externen Fachleuten aus Justiz und Kriminalpolizei. Die Gruppe arbeitet seit 2019. Forschungen anhand von Personalakten nach sexuellem Missbrauch hatten schon früher Erschreckendes zu Tage gefördert: Von Anfang 1946 bis Ende 2015 wurden 190 Beschuldigte entdeckt, die meisten von ihnen Priester, sowie mindestens 442 Betroffene.

Der Freiburger Betroffenenbeirat geht von rund 600 Betroffenen aus - wobei die Dunkelziffer nach Einschätzung des Gremiums deutlich höher liegen dürfte.

Ähnliche Gutachten gab es auch schon in anderen Bistümern, etwa in Köln und München. Freiburg ist mit rund 1,8 Millionen Katholiken eine der größten Diözesen Deutschlands.

