Auffahrunfall auf der A5: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Auffahrunfall mit zwei Kleinlastwagen auf der Autobahn 5 beim Autobahndreieck Neuenburg ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Die A5 wurde bis in den frühen Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Basel gesperrt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Einer der beiden Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der andere blieb unverletzt. Einer der Kleinlastwagen kam von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite. Nach Polizeiangaben traten keine Gefahrstoffe aus. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Beide Lastwagen wurden abgeschleppt.

(dpa)