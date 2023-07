Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Ein Fahrradfahrer ist in Freiburg gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt.

Der 53-Jährige war auf einem Radfahrstreifen unterwegs und stieß ohne Fremdeinwirkung nach rechts an den erhöhten Bordstein einer Bushaltestelle, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Mann wurde nach dem Sturz am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)