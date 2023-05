Kind von driftendem Auto erfasst? Verletzung nach Stuntshow

Ein sechsjähriger Junge wurde mutmaßlich bei einer Monstertruck- und Stuntshow in Freiburg durch ein driftendes Auto verletzt.

Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.

Nach Polizeiangaben vom Montag soll sich der Junge am Samstag in einem driftenden Auto mit einem 38 Jahre alten Stuntman befunden haben, als sich - aus zunächst ungeklärten Gründen - die Beifahrertür öffnete und der Junge mehrere Meter aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Daraufhin sei er laut Polizei von dem Wagen seitlich erfasst worden. Der Sechsjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zu Art und Schwere der Verletzungen gab die Polizei keine Auskunft. Mit Rücksicht auf das Persönlichkeitsrecht machte die Polizei auch keine Angabe zur Beziehung des Jungen zu dem 38 Jahre alten Stuntman. Der Junge gehörte aber nicht zu den Zuschauern, sagte ein Polizeisprecher. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem driftenden Auto wohl nicht um einen Monstertruck. Die Polizei ermittelt aktuell nach eigenen Angaben in alle Richtungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder Videomaterial des Vorfalls besitzen.

(dpa)