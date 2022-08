Freiburg im Breisgau

17:11 Uhr

Schaden in Millionenhöhe bei Brand

Beim Brand eines Geschäftshauses in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, griff das Feuer auf mehrere Stockwerke über. Bei dem Brand in der Nacht auf Samstag wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebäude, um die Brandursache zu ermitteln. Polizeibericht (dpa)

Themen folgen