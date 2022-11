Verletzte bei Streit mit Schreckschusswaffe

Im Streit soll eine 35-Jährige einem Mann eine Schreckschusswaffe an den Kopf gehalten und aus naher Distanz abgedrückt haben.

Das Opfer wurde nach Polizeiangaben vom Freitag über dem Auge verletzt. In den Konflikt seien mehrere Menschen verwickelt gewesen, sagte ein Sprecher. Fünf habe die Polizei am Donnerstag in Freiburg festgenommen. Mehrere seien verletzt gewesen.

Über den genauen Ablauf und Anlass des Streits wisse man noch nichts, weil die Beschuldigten sehr unterschiedliche Angaben dazu machten, sagte der Sprecher. Zeugen hätten von mehreren Schüssen berichtet. Zahlreiche Notrufe waren am Abend bei der Polizei eingegangen.

(dpa)