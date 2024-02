Mann nach lebensgefährlicher Körperverletzung in U-Haft

Mehr als eine Woche nach einem Streit in Freiburg, bei dem ein Mann eine lebensgefährliche Stichverletzung erlitten hat, ist ein mutmaßlicher Täter festgenommen worden.

Dabei handelt es sich um einen polizeibekannten 27-Jährigen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Er sei in Untersuchungshaft gekommen.

Bei der Auseinandersetzung am Samstagabend Ende Januar waren den Angaben nach in der Nähe des Hauptbahnhofs ein 22-Jähriger und zwei weitere Menschen in einen Streit mit einer Gruppe von fünf Personen geraten. Dabei sei der 22-Jährige am Oberschenkel verletzt worden. Mittlerweile wurde er laut Mitteilung aus dem Krankenhaus entlassen.

(dpa)