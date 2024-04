Buga-Gelände in Mannheim wieder begehbar

Vor einem Jahr öffnete die Mannheimer Bundesgartenschau ihre Tore. Danach wurde das Spinelli-Gelände für den Rückbau geschlossen. Jetzt können die Bürger wieder rein.

Zum Jahrestag der Buga-Eröffnung werden weitere Teile des Spinelli-Geländes für die Öffentlichkeit an diesem Sonntag wieder zugänglich. Das schreibt die Stadt Mannheim auf ihrer Homepage. Am 14. April vor einem Jahr öffnete die Bundesgartenschau 2023 ihre Tore. Nach 178 Tagen zählten die Organisatoren 2,2 Millionen Besucherinnen und Besucher. Im Herbst wurde das Spinelli-Gelände für den Rückbau geschlossen.

Zentrales Thema der Buga 23 war der Kampf gegen die Klimaerwärmung - Nachhaltigkeit das Ziel. Eine der Hauptattraktionen, eine Seilbahn zwischen den beiden Buga-Geländeteilen, war bereits in den Niederlanden im Einsatz gewesen und soll auch noch andernorts genutzt werden.

"Nach jahrzehntelanger militärischer Nutzung wird mit der Öffnung des Geländes die direkte Verbindung zwischen den Stadtteilen Käfertal und Feudenheim wiederhergestellt. Von nun an gehen hier Artenschutz und Freizeitnutzung Hand in Hand", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Auf dem Sponelli-Gelände waren einst Kasernen und ein Depot der US-Armee.

Die nächste Buga findet erst wieder 2029 im Oberen Mittelrheintal statt.

(dpa)