Letzte Fahrten: Saisonende für Weiße Flotte am Bodensee

Am Bodensee endet an diesem Wochenende die diesjährige Ausflugsschiff-Saison der Weißen Flotte. Noch bis einschließlich Sonntag seien die Kursschiffe mit dem Nebensaisonfahrplan unterwegs, teilten die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) in Konstanz mit. Mit der Nachfrage in dieser Saison zeigten sich die Betreiber nicht ganz zufrieden. Von den Vor-Corona-Passagierzahlen sei man noch zu weit weg. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Trotz durchwachsenen Wetters im Frühjahr sowie im Juli und Augst sei die Saison aber insgesamt stabil verlaufen, teilte ein BSB-Sprecher mit. Rund 1,6 Millionen Menschen nutzten demnach die Schiffe. Vor der Corona-Pandemie seien es mehr als zwei Millionen gewesen.

Großteil der Flotte geht in Winterpause

Vor allem gutes Wetter habe viele Urlauber und Tagesgäste an den See und auf das Schiff gelockt. Beliebte Ziele auf dem Wasser waren auch in diesem Jahr wieder die Insel Mainau, Meersburg und Lindau.

Nach dem Saisonende geht ein Großteil der Flotte in die Winterpause. Einige Kurse – etwa die Verbindung zwischen Friedrichshafen und Romanshorn – werden aber auch im Winter per Fähre weiter bedient. Auch bietet die BSB Adventsfahrten im Dezember an.

Für die kommende Saison hoffen die Betreiber auf mehr Sonnentage. Die Weiße Flotte sticht traditionell im Frühjahr, meist rund um Ostern, in See.

Niedrigwasser zu Saisonbeginn

Die Ausflugsschiffe hatte in diesem Jahr nicht nur mit vielen Regentagen zu kämpfen. Den Saisonstart im April hatten niedrige Pegelstände erschwert. Einige Häfen konnten wegen Niedrigwassers nicht angefahren werden. «Das hatte aber keine großen Auswirkungen auf die Passagierzahlen», so der Sprecher weiter.

Zur Weißen Flotte gehören neben den Bodensee Schiffsbetrieben auch die Vorarlberg Lines, die Schweizerische Bodensee Schifffahrt sowie die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Sie bieten tägliche Rund- und Linienfahrten sowie Sonderfahrten an. Die Bilanz der BSB bezieht sich nur auf die Schiffe ihrer Flotte.