Märklin-Tage in Göppingen öffnen für Zehntausende Besucher

Bei der Internationale Modellbahnausstellung (IMA) und den Märklin-Tagen kommen Modellbahnliebhaber aus der ganzen Welt zusammen. In diesem Jahr hat sogar das Firmenmuseum "Märklineum" für sie geöffnet.

Die Internationale Modellbahnausstellung (IMA) und die Märklin-Tage in Göppingen sind eröffnet. Erwartet werden an den drei Veranstaltungstagen von Freitag bis Sonntag einem Märklin-Sprecher zufolge Zehntausende Eisenbahnfans aus der ganzen Welt. "Es gibt Leute, die ihren Urlaub so planen, dass sie zu uns kommen können", sagte der Sprecher vorab.

Besucher haben neben verschiedenen Ausstellungen zum Beispiel die Gelegenheit, im Märklin-Werk bei der Produktion von Modellbahnen zuzuschauen. Zu sehen seien bei dem Rundgang verschiedene Schritte von der Grundfertigung der Metallgehäuse über die Farbgebung und Lokmontage bis hin zur Qualitätssicherung. Neu ist dem Sprecher zufolge, dass das "Märklineum" geöffnet ist, das Firmenmuseum am Stammsitz des Modellbahnherstellers in Göppingen.

Laut dem Sprecher machen 130 Aussteller bei der Veranstaltung mit. Das Programm findet an fünf verschiedenen Ort in Göppingen statt. Zwischen ihnen fahren demnach Shuttle-Busse. Ein weiteres Highlight sei der Göppinger Bahnhof, an dem verschiedene Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven sowie diverse Sonderzüge zu sehen seien.

