Millionster Buga-Besucher war gar kein Besucher

Wenige Tage vor der Halbzeit hat die Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim den millionsten Besucher verzeichnet - der aber gar nicht als Gast durchs Drehkreuz kam.

Der 39-Jährige sei Musiker und sei am Sonntagabend unter anderem mit Schulkindern aufgetreten, teilten die Veranstalter am Montag mit.

Für Buga-23-Geschäftsführer Michael Schnellbach spielte es demnach keine Rolle, dass er einen Akteur begrüßte und keinen klassischen Besucher: Die Akteure gestalteten die Buga 23 mit - und ohne sie würden auch keine Besucher und Besucherinnen kommen, erklärte er. Zuerst hatte der "Mannheimer Morgen" (Montag) darüber berichtet.

Insgesamt erwarten die Organisatoren bis zum 8. Oktober auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände in Mannheims Nordosten und in Teilen des Luisenparks bis zu zwei Millionen Besucherinnen und Besucher. An diesem Mittwoch wollen sie Halbzeitbilanz ziehen.

(dpa)