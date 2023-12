Umfrage: Jeder Dritte spart dieses Jahr bei der Bescherung

Bei der Bescherung könnte es in diesem Jahr in Baden-Württemberg die eine oder andere Überraschung geben. Denn Frauen scheinen weniger spendabel als Männer, wie eine Umfrage zeigt.

Bei der weihnachtlichen Bescherung will jeder Dritte in Baden-Württemberg nach einer Umfrage in diesem Jahr sparen und weniger Geld ausgeben als im Jahr zuvor. Für fast jeden Zweiten (49 Prozent) hingegen soll die Bescherung so bleiben wie im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren werden die Menschen in Baden-Württemberg allerdings spendabler: Im vergangenen Jahr hatten deutlich mehr angekündigt, weniger ausgeben zu wollen, wie Privat.Radio am Mittwoch als Auftraggeber der Umfrage "Baden-Württemberg Report" weiter berichtet.

Männer und Frauen greifen laut Umfrage aber unterschiedlich tief in die Tasche. Demnach gibt jeder dritte Mann für das Geschenk 100 bis 500 Euro aus, bei den Frauen sagt das hingegen nur jede Fünfte (19 Prozent). Die vergleichsweise meisten Frauen (34 Prozent) geben an, ihr Geschenk koste weniger als 100 Euro. Während jede dritte Frau (32 Prozent) in diesem Jahr gar keine Geschenke machen will, sagt das nur jeder vierte Mann (26 Prozent). Laut Privat.Radio wurden landesweit im Dezember 1057 Menschen ab 16 Jahren online befragt.

Und wie ist das mit "Stille Nacht" und "Last Christmas" im Radio? Weihnachtslieder in den Sendern überzeugen laut Umfrage bei weitem nicht jeden. 59 Prozent der Befragten wollen sie hören, 41 Prozent dagegen nicht. Bei den Frauen ist die Mehrheit für die Lieder mit 65 Prozent Zustimmung deutlicher als bei Männern (52 Prozent).

Privat.Radio ist ein Zusammenschluss der privaten Radiosender im Land. Für den "Baden-Württemberg Report" hat das Marktforschungsinstitut Kantar 1057 Menschen ab 16 Jahren befragt. Der Report ist den Angaben zufolge repräsentativ für die Bevölkerung in Baden-Württemberg ab 16 Jahren.

(dpa)