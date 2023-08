Fahrer eines Sattelkippers erleidet Stromschlag beim Abladen

Ein 55-Jähriger hat beim Abladen seines Sattelkippers einen Stromschlag erlitten.

Die kippbare Ladefläche sei am Mittwoch in der Kiesgrube nahe Fremdingen (Landkreis Donau-Ries) an eine Oberleitung gekommen, teilte die Polizei mit. Dadurch habe ein Hinterrad zu brennen angefangen. Beim Löschversuch bekam der Mann den Angaben zufolge den Stromschlag. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

(dpa)