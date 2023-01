Mann fährt betrunken Auto ausgerechnet zur Polizei

Weil er ausgerechnet zum Polizeiposten Dornstetten (Kreis Freudenstadt) betrunken mit dem Auto gefahren sein soll, ist ein Mann jetzt seinen Führerschein los.

Laut einem Alkoholvortest hatte er zwei Promille Alkohol im Blut, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war am Montag wegen eines Termins auf dem Polizeiposten erschienen und hatte den Angaben zufolge nach Alkohol gerochen. Die Beamten dort erkannten ihn wieder, weil er ihnen kurz zuvor noch im Straßenverkehr am Steuer seines Autos entgegengekommen sein soll. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird wegen Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

(dpa)