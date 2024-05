Freudenstadt

vor 20 Min.

Mann stürzt beim Mähen an steilem Grundstück 15 Meter tief

Ein Mann ist beim Mähen an einem steilen Bereich hinter seinem Haus in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) 15 Meter in die Tiefe gefallen.

Er kam auf einem Eisenbahntunnel über einer Bahnlinie auf und verletzte sich schwer, wie die Bergwacht Schwarzwald am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde am Dienstagabend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Mitteilung der Bergwacht (dpa)

