Wohnungsdurchsuchungen in Horb am Neckar: Strafverfahren

Nach einer Durchsuchungsaktion in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) hat die Polizei neun Strafverfahren eingeleitet.

Acht davon wegen Urkundenfälschung und eines wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten trafen bei den Durchsuchungen am Dienstagmorgen auch einen Mann an, der aufgrund früherer Taten noch polizeilich gesucht wurde.

Nachdem die Polizei ihre Maßnahmen abgeschlossen hatte, konnte sie den Mann wieder auf freien Fuß setzen. Neben 31 Menschen wurden auch vier Mehrfamilienhäuser und sechs Fahrzeuge kontrolliert. Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Urkundsdelikten und ausländerrechtlichen Verstößen.

