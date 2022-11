Kanzler Scholz kommt zu SPD-Landesparteitag

Es wird kein Ritt über den Bodensee für den Kanzler. Stattdessen wird Scholz bei den Genossen im Südwesten mit offenen Armen empfangen. Sie sind dankbar, dass er trotz Dauer-Krisenmodus Zeit für sie hat.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute der Stargast beim Parteitag der baden-württembergischen SPD in Friedrichshafen am Bodensee. Der Kanzler wird gegen Mittag vor den etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Rede zur Bewältigung der verschiedenen Krisen halten. Die SPD im Südwesten erhofft sich Rückenwind von Scholz, denn die Landespartei liegt in den Umfragen derzeit nur bei 13 bis 15 Prozent. Beim Parteitag wird auch die Führungsspitze neu gewählt. Der 53-jährige Andreas Stoch, Parteichef und Oppositionsführer im Landtag, ist der einzige Kandidat.

Vor dem Parteitag besucht Scholz am Morgen (9.45 Uhr) den Automobilzulieferer ZF in Friedrichshafen. Bei einem Rundgang will sich der Kanzler über die Herausforderungen in der Autoindustrie informieren. Außerdem stehen Gespräche mit Azubis an. Geplant ist auch eine Fahrt in einem selbstfahrenden E-Shuttle auf dem Gelände des Technologiekonzerns. Beim Besuch des VfB Friedrichshafen am Nachmittag (14.00 Uhr) soll es um das Ehrenamt gehen. Mit 3500 Mitgliedern zählt der 1909 gegründete Verein zu den größten in Baden-Württemberg.

