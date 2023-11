Mann wegen Sexualdelikten, Angriffen und Bedrohung in U-Haft

Wegen mehrerer Sexualdelikte, Bedrohung und körperlicher Angriffe ist ein Mann in Friedrichshafen in Untersuchungshaft gekommen.

Erst habe der 29-Jährige in Friedrichshafen (Bodenseekreis) Frauen auf offener Straße begrapscht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Daraufhin sei er festgenommen und beim Amtsgericht zu einer mehrtägigen Gewahrsamnahme in einer Justizvollzugsanstalt verdonnert worden. Im Amtsgericht habe er zudem eine Dolmetscherin beleidigt und bedroht.

Am Sonntag sei der Mann wieder auf freien Fuß gekommen, habe sich dann vor zwei jugendlichen Mädchen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Nach einer kurzen Fahndung konnte die Polizei den Mann wieder festnehmen. Auf dem Revier beleidigte der Mann Polizisten und nahm erneut sexuelle Handlungen an sich vor.

Schließlich kam der Mann nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Tettnang am Montag in Untersuchungshaft. Vor der Vorführung vor dem Richter soll der Mann zudem nach einer Polizistin getreten und seinen Dolmetscher angegriffen haben. Polizistin und Dolmetscher wurden leicht verletzt.

(dpa)