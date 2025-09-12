Achtjähriger geht nachts im Schlafanzug zur Schule

Ein acht Jahre alter Grundschüler hat sich in Rothenburg ob der Tauber noch vor Ende der Sommerferien mitten in der Nacht im Schlafanzug auf den Weg zur Schule gemacht. Einem besorgten Bürger fiel das schlafwandelnde Kind um kurz vor zwei Uhr morgens in der Altstadt auf, wie die Rothenburger Polizeiinspektion berichtete. Der Mann verständigte die Beamten, welche den Buben nach Hause brachten - und dabei die Eltern aus dem Schlaf klingelten. Sie hatten nicht bemerkt, dass ihr Sohn das Haus verlassen hatte. Die Sommerferien in Bayern enden erst am Montag.

