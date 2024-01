1. FC Heidenheim will Serie in Köln fortsetzen

Der Fußball-Bundesligist hat vor der Winterpause dreimal in Serie gewonnen, nun strebt der Aufsteiger beim Tabellenvorletzten im Rheinland einen weiteren Erfolg an.

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim will seinen guten Lauf vom Dezember bestätigen und mit einem weiteren Erfolg ins neue Jahr starten. Nach drei Siegen in Serie hofft der Neuling im Spiel beim Tabellenvorletzten 1. FC Köln heute auf weitere drei Punkte. Der FCH kann in Bestbesetzung antreten, nur Ersatzstürmer Christian Kühlwetter fehlt wegen eines Magen-Darm-Infekts. Der Tabellenneunte trifft in Köln auch auf den neuen FC-Trainer Timo Schultz, der bei den Rheinländern sein Debüt als Nachfolger von Steffen Baumgart gibt.

(dpa)