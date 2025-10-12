Icon Menü
Fußball: Albanien WM-Qualifikationsspiel: Polizei löst Autokorso auf

Fußball

Albanien WM-Qualifikationsspiel: Polizei löst Autokorso auf

Viele Fans feiern den Sieg Albaniens gegen Serbien nach dem WM-Qualifikationsspiel auf der Straße. Was die Polizei berichtet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Stuttgart muss die Polizei wegen Autokorsos den Verkehr regeln. (Symbolbild)
    In Stuttgart muss die Polizei wegen Autokorsos den Verkehr regeln. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Mit Autokorsos feierten zahlreiche Menschen den Sieg Albaniens beim WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien. In Ulm fuhren mehr als hundert Autos durch die Innenstadt, wie ein Polizeisprecher sagte. Beamte hätten den Autokorso schließlich aufgelöst, da mehrere Straßen komplett verstopft waren.

    In Stuttgart zählte die Polizei etwa hundert Autos. Zudem seien Fans zu Fuß unterwegs gewesen, wie eine Sprecherin mitteilte. Auch hier mussten Beamte den Verkehr regeln. Der Korso habe sich schließlich selbstständig aufgelöst. Zu Zwischenfällen sei es in beiden Städten nicht gekommen.

