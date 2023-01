Auftakt gegen Paderborn: Startelf-Garantie für Kaufmann

Stürmer Mikkel Kaufmann wird nach einer guten Wintervorbereitung beim Rückrunden-Start des Karlsruher SC in der Startelf stehen.

"Er wird beginnen", bestätigte Trainer Christian Eichner einen Tag vor der Partie des Fußball-Zweitligisten gegen den SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky). "Er hat das umgesetzt, was wir ihm eigentlich schon die ganze Vorrunde mitgegeben haben", kommentierte Eichner seine Eindrücke von dem Dänen in den zurückliegenden Wochen und im Trainingslager in Spanien. Zum einen sei der 22-Jährige fit, zum anderen habe er die Spielweise des KSC nun vollständig adaptiert.

In der Hinrunde war der vom FC Kopenhagen ausgeliehene Kaufmann in der Liga gerade mal auf 415 Einsatzminuten und insgesamt zwei Tore gekommen. "Er soll jetzt einfach so weitermachen wie die letzten Wochen auch", empfahl der frühere Bundesliga-Profi Eichner.

Auch auf allen anderen Positionen hat Eichner gegen den Tabellensechsten aus Paderborn die freie Auswahl. "Alle Spieler sind einsatzbereit", sagte der Coach. Das gelte auch für die nach dem Mittwochstraining angeschlagenen Verteidiger Daniel Brosinski und Daniel O'Shaughnessy. Gegen die Ostwestfalen sei daher alles möglich. "Ich erwarte eine gute Mannschaft, die sehr variabel agiert, einen gepflegten Ball spielt und auf verschiedenen Positionen eine gewisse Spielintelligenz mitbringt", erklärte Eichner.

Das Hinspiel hatten die Ostwestfalen überraschend deutlich mit 5:0 gewonnen. Doch auch der KSC habe sich nun in eine gute Verfassung gebracht und verfüge über Spieler, die den Unterschied ausmachen könnten, so Eichner. "Wenn wir das alles in die Waagschale werfen, werden wir die gleichen Möglichkeiten haben, das Spiel zu gewinnen", sagte der 40-Jährige.

(dpa)