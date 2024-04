Bochum und Hoffenheim eröffnen 31. Bundesliga-Spieltag

Abstiegskandidat VfL Bochum und Europapokal-Anwärter TSG 1899 Hoffenheim eröffnen den 31.

Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Freitagabend (20.30 Uhr/ DAZN) sind vor allem die seit acht Liga-Partien sieglosen Bochumer unter Druck. Der VfL ist in der vergangenen Woche auf den Relegationsrang abgerutscht und hat auch unter dem neuen Trainer Heiko Butscher noch keinen Erfolg eingefahren. Hoffenheim schloss in der Vorwoche mit einem 4:3 über Mönchengladbach wieder zu den Europapokal-Plätzen auf und könnte schon bei einem Remis vorübergehend Rang sieben übernehmen.

(dpa)