Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bundesliga: 1. FC Köln erneut ohne werdenden Vater Bülter

Fußball-Bundesliga

1. FC Köln erneut ohne werdenden Vater Bülter

Stürmer Marius Bülter fällt beim 1. FC Köln weiter aus – nicht wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes, sondern wegen einer Achillessehnenreizung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Marius Bülter (r.) fehlt dem 1. FC Köln bei seinem Ex-Club 1899 Hoffenheim
    Marius Bülter (r.) fehlt dem 1. FC Köln bei seinem Ex-Club 1899 Hoffenheim Foto: Revierfoto/dpa

    Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss bei der TSG Hoffenheim erneut auf Stürmer Marius Bülter verzichten. Der 32-Jährige schaut Vaterfreuden entgegen und ist verletzt. «Ihm geht es gut. Er wird Vater. Für Freitag sieht es nicht so gut aus. Er wird auf gar keinen Fall dabei sein», sagte FC-Trainer Lukas Kwasniok am Mittwoch.

    An der bevorstehenden Geburt liegt Bülters erneuter Ausfall aber nicht. Der Stürmer leidet unter einer Achillessehnenreizung. Schon beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende hatte er gefehlt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden