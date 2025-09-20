Bayerns Rekordstart trotz Rotation: Kane gelingt Dreierpack

Der FC Bayern hat seine makellose Saisonbilanz dank Dreierpacker Harry Kane gewahrt und trotz großer Rotation einen Rekordstart in der Bundesliga hingelegt. Die Münchner siegten bei der TSG Hoffenheim nach anfänglichen Schwierigkeiten verdient mit 4:1 (1:0) und sind mit zwölf Punkten und plus 15 Toren besser gestartet als jeder Club in der 62-jährigen Historie der deutschen Eliteklasse zuvor.

Englands Kapitän Kane beseitigte mit seinen beiden Toren kurz vor (44. Minute) und kurz nach der Halbzeit (48./Handelfmeter) alle Zweifel, dass die Münchner an dem sonnigen Spätsommertag in Sinsheim Punkte lassen konnten. Ein Foulelfmeter (77.) sorgte für Kanes drittes Tor. Hoffenheims Vladimir Coufal (82.) verkürzte zwischenzeitlich, Serge Gnabry (90.+9) stellte den alten Abstand wieder her.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte wenige Stunden nach Beginn des Münchner Oktoberfests fünf Wechsel vorgenommen und unter anderem seine Stars Joshua Kimmich, Michael Olise und Gnabry zunächst draußen gelassen.

Karl wird Bayerns zweitjüngster Bundesliga-Starter

Doch Tormaschine Kane führte drei Tage nach dem eindrucksvollen 3:1 über Club-Weltmeister Chelsea auch den siebten Sieg im siebten Pflichtspiel dieser Saison maßgeblich herbei. Vor der Halbzeit verwandelte der 32-Jährige eine listige Eckenvariante von Youngster Lennart Karl, der mit 17 Jahren und 210 Tagen zum zweitjüngsten Startelfspieler in Bayerns Bundesliga-Historie wurde. Es waren bereits die Bundesliga-Saisontore sechs bis acht für Knipser Kane.

Kompany hatte die bislang größte Rotation in dieser Bundesliga-Spielzeit mit dem vollen Terminkalender seiner Profis begründet. «Wir dürfen nicht vergessen: Wir haben fast keinen Urlaub und eine ganz kurze Vorbereitung gehabt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir den ganzen Kader brauchen. Ich vertraue allen Jungs», sagte Kompany bei Sky.

Pfostenschuss nach Neuers Fehler

Die in die erste Elf rotierten Karl (immerhin umtriebig und bemüht) sowie Außenverteidiger Sascha Boey (fehlerhaft) und Angreifer Nicolas Jackson (kaum Bezug zum Spiel) lieferten dann eher wenige Argumente, warum Kompany ihnen auch in echten Drucksituationen von Beginn an vertrauen sollte.

Denn bis Karl und Kane mit einer pfiffigen Standard-Variante kurz vor der Pause den Widerstand der aufmüpfigen TSG brachen, waren eher die Gastgeber aus dem Kraichgau das spielbestimmende Team. Nach knapp einer Viertelstunde fehlte nicht viel zu einem Führungstor der TSG: Stürmer Fisnik Asllani kam nach einem verpatzten Pass von Manuel Neuer völlig frei zum Abschluss, traf aber nur den Außenpfosten.

Kompany bringt Kimmich, Gnabry und Olise

Wirklich gefährlich wurde aufseiten der Münchner schon vor seinen Toren nur Kane. Mit einem satten Linksschuss prüfte der Top-Stürmer Hoffenheims Schlussmann Oliver Baumann, doch der Nationaltorhüter lenkte den wuchtigen Versuch zur Ecke (16.). Auf der Gegenseite hoffte die TSG nach einem Zweikampf von Konrad Laimer und Leon Avdullahu (32.) auf einen Elfmeter, doch der leichte Kontakt reichte Robert Hartmann nicht aus.

Während andere Trainer nach einer Stunde mühsam ihre Bank nach Alternativen absuchen müssen, hatte Kompany bei bestem Fußballwetter die Qual der Wahl. Der Belgier entschied sich nach gut einer Stunde für Kimmich, Gnabry und Olise und brachte das Trio für einen ungewohnt kurzen Einsatz ins Spiel.

Doch Hoffenheims Gegenwehr war nach den beiden Toren schon davor gebrochen. Der tempo- und trickreiche Olise holte noch einen Elfmeter heraus, Kane verwandelte - dann war die Luft raus. Ein sehenswerter Freistoß von Coufal schlug mit Wucht im langen Eck ein, doch zu diesem Zeitpunkt war die TSG längst besiegt. Gnabry sorgte für den Schlusspunkt.

Feiern das Führungstor: Kane und seine Bayern-Kollegen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Garanten für Bayern-Tore: Luis Diaz und Harry Kane. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mäzen Dietmar Hopp schaut in der Arena zu. Foto: Uwe Anspach/dpa