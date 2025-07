Heidenheim gewinnt Test bei Drittligist Ingolstadt mit 3:2

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat ein Testspiel bei Drittligist FC Ingolstadt 04 mit 3:2 (2:1) gewonnen. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Frank Schmid erzielten Maximilian Breunig (23. Minute), Maximilian Vogel (56.) und Yannick Wagner (73.). In der Partie über zweimal 60 Minuten trafen Gustav Christensen (54.) und Emre Gül (98.) für Gastgeber Ingolstadt.

Zweites Trainingslager ab Mittwoch in Mils

Von Mittwoch an beziehen die Heidenheimer ihr zweites Trainingslager der Saisonvorbereitung in Mils/Tirol. In Österreich ist der FCH-Kader bis 3. August.