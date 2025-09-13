Heidenheim verlängert mit Verteidiger Siersleben

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat den Vertrag von Abwehrspieler Tim Siersleben vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das gab der Ostalb-Club kurz vor seinem heutigen Heimspiel gegen Borussia Dortmund bekannt.

Der 25-jährige Siersleben war nach einer Leihe vom VfL Wolfsburg 2023 fest nach Heidenheim gewechselt. «Neben seiner ausgeprägten Mentalität zeichnet ihn sein Charakter als absoluter Teamplayer aus», sagte Vorstandschef Holger Sanwald über den Verteidiger, der für den FCH bislang knapp 100 Pflichtspiele bestritten hat.