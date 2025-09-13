Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bundesliga: Heidenheim verlängert mit Verteidiger Siersleben

Fußball-Bundesliga

Heidenheim verlängert mit Verteidiger Siersleben

Kurz vor dem Spiel gegen Dortmund verkündet der FCH neue Personalnachrichten: Abwehrspieler Tim Siersleben bindet sich langfristig.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Tim Siersleben hat beim FCH bis 2028 verlängert. (Archivbild)
    Tim Siersleben hat beim FCH bis 2028 verlängert. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

    Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat den Vertrag von Abwehrspieler Tim Siersleben vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das gab der Ostalb-Club kurz vor seinem heutigen Heimspiel gegen Borussia Dortmund bekannt.

    Der 25-jährige Siersleben war nach einer Leihe vom VfL Wolfsburg 2023 fest nach Heidenheim gewechselt. «Neben seiner ausgeprägten Mentalität zeichnet ihn sein Charakter als absoluter Teamplayer aus», sagte Vorstandschef Holger Sanwald über den Verteidiger, der für den FCH bislang knapp 100 Pflichtspiele bestritten hat.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden