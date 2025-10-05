Heidenheims Conteh fällt mit Knieverletzung aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim muss vorerst auf Offensivkraft Sirlord Conteh verzichten. Der Flügelspieler zog sich im Training vor dem Spiel beim VfB Stuttgart eine Knieverletzung zu. Die Diagnose werde in der kommenden Woche erwartet, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Noch am vergangenen Wochenende war Conteh beim 2:1 gegen den FC Augsburg mit einem Tor und einer Torvorlage einer der Matchwinner für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewesen. Sein Teamkollege Adrian Beck fehlt zudem erkrankt.