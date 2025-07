Hoffenheim hält umworbenen Stürmer Asllani

Stürmer Fisnik Asllani bleibt bei der TSG 1899 Hoffenheim. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, verlängerte der umworbene Angreifer seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag langfristig. Über die genaue Laufzeit machten die Kraichgauer keine Angaben.

Natürlich seien auch vielen anderen Vereinen Fisniks Entwicklung sowie seine starken Leistungen in der 2. Liga nicht verborgen geblieben und er habe großes Interesse bei verschiedenen Clubs geweckt, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport. «Aus diesem Grund freuen wir uns umso mehr, dass er sich nun voller Überzeugung für eine Zukunft bei der TSG entschieden hat», betonte er.

Asllani spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die SV Elversberg und arbeitete dort sehr erfolgreich mit dem neuen Trainer von Werder Bremen, Horst Steffen, zusammen. Der Stürmer erzielte 18 Saisontore, der Trainer hätte ihn deswegen gern nach Bremen geholt. «Nach den Leihen in den vergangenen zwei Jahren hatte ich einfach das Gefühl, dass mein Weg in Hoffenheim noch lange nicht zu Ende ist», begründete Asllani seine Vertragsverlängerung.

Asllani hat Zeit in Elversberg genutzt

«Wir haben unser Interesse bei ihm bekundet. Das ist, denke ich, auch berechtigt nach all dem, was wir gemeinsam erlebt haben», sagte Steffen nach Werders 6:0-Testspiel-Sieg beim FC Verden über Asllani. «Am Ende trifft jeder seine eigene Entscheidung. Jeder geht seinen Weg – ich nehme nichts persönlich.»

Asllani sei ein hochtalentierter Stürmer, der sein Potenzial während seiner Leihe zur SV Elversberg in der vorigen Saison mehr als nur angedeutet habe, meinte Schlicker. «Er hat die Zeit im Saarland definitiv genutzt, um für sich den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Die Leihe ist somit für alle Seiten voll aufgegangen», sagte er über den Nationalspieler des Kosovo.