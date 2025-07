Hoffenheim verlängert mit Micheler – Leihe nach Bielefeld

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit dem österreichischen Top-Talent Florian Micheler vorzeitig verlängert. Gleichzeitig wird der 20-Jährige für die kommende Saison an Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld verliehen, wie der Club mitteilte. Über die Leihmodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, hieß es.

Zur konkreten Vertragsdauer machte die TSG keine Angaben. Der Kontrakt sei aber «langfristig» verlängert worden, hieß es. Der österreichische U21-Nationalspieler hatte im Kraichgau bisher noch einen Vertrag bis 2027.

Maßgeblichen Anteil am Regionalliga-Aufstieg

«Für Florians weitere Entwicklung ist es enorm wichtig, dass er jetzt so viel Einsatzzeit wie möglich auf hohem Niveau erhält», sagt TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker laut Vereinsmitteilung. «Es entspricht einfach unserer Philosophie, jungen, talentierten Spielern mit diesen Leihen möglichst viel Spielpraxis zu verschaffen, um sie so weiterzuentwickeln.»

Micheler sagte nach seiner Vertragsunterschrift: «Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Bielefeld. Die Entwicklungsmöglichkeiten für junge Spieler, das klare Konzept und die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mich überzeugt. Ich möchte mich hier sportlich weiterentwickeln und mich schnell in die Mannschaft integrieren.»

Micheler wechselte im Juli 2021 in die TSG-Akademie und gehört seit vergangener Saison zum erweiterten Profikader. Sein Bundesliga-Debüt gab der Österreicher am 2. Spieltag beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:3). Zudem kam er auch im DFB-Pokal und in der Europa League zu Kurzeinsätzen. Für die Regionalliga-Mannschaft der TSG absolvierte der Mittelfeldspieler vergangene Saison 21 Partien und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga.