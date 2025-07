Hoffenheim verlängert Vertrag mit Innenverteidiger Chaves

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim setzt weiter auf Innenverteidiger Arthur Chaves. Wie die Kraichgauer mitteilten, wurde der Vertrag mit dem Brasilianer «langfristig» verlängert. Eine konkrete Laufzeit nannte die TSG aber nicht.

Chaves kam im vergangenen Sommer vom portugiesischen Club Académico de Viseu FC nach Hoffenheim. In seiner ersten Saison für die TSG entwickelte sich der 24-Jährige schnell zum Stammspieler und absolvierte wettbewerbsübergreifend 34 Pflichtspiele.

Schicker: Chaves hat sich «hervorragend entwickelt»

«Arthur hat sich im vergangenen Jahr hervorragend entwickelt, sich in nur kurzer Zeit in der Bundesliga etabliert und auch in der Europa League mit konstant guten Leistungen Eindruck hinterlassen», sagte Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker und fügte hinzu: «Wir sind überzeugt davon, dass seine sportliche Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist, noch viel Potenzial in ihm steckt und wir gemeinsam erfolgreich sein werden.»