Hoffenheim verpflichtet Schweizer Nationalspieler Hajdari

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Schweizer Fußball-Nationalspieler Albian Hajdari verpflichtet. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom Schweizer Erstligisten FC Lugano und unterschrieb im Kraichgau einen langfristigen Vertrag. Genauere Angaben machte der Verein wie gewohnt nicht. Damit reagierte der Bundesligist auf die schwere Knieverletzung von Koki Machida, der wegen eines Kreuzbandrisses mehrere Monate ausfällt.

«Mit Albian haben wir einen Spieler verpflichtet, der perfekt in unser Profil passt: Er ist jung, Linksfuß, top ausgebildet und bringt umfassende Erfahrung aus der Schweizer Liga sowie aus europäischen Wettbewerben mit», sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.

Hajdari wurde in der Jugend des Schweizer Traditionsvereins FC Basel ausgebildet und wechselte im September 2020 in den Nachwuchsbereich des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin. Von dort aus wurde er zwischen 2020 und 2022 wiederholt an den FC Basel verliehen, bevor der Innenverteidiger im Juli 2022 zunächst per Leihe und im April 2023 fest zum Schweizer Erstligisten FC Lugano wechselte.

Dort avancierte Hajdari direkt zum Stammspieler und absolvierte für Lugano in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 110 Partien (5 Tore, 1 Assist) in der Schweizer Super League, dem Schweizer Pokalwettbewerb, der Champions-League-Qualifikation, der Europa-League-Qualifikation sowie der Conference League.

Im März dieses Jahres feierte Hajdari sein Debüt in der Schweizer A-Nationalmannschaft beim 3:1-Heimsieg gegen Luxemburg. Zuvor durchlief der Defensivspieler sämtliche Nachwuchsnationalmannschaften seines Heimatlandes.