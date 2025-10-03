Keine personelle Entwarnung bei Borussia Mönchengladbach

Die personelle Situation beim Bundesligaletzten Borussia Mönchengladbach bleibt angespannt. Auch im wichtigen Spiel am Sonntag (19.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg fehlen Interimscoach Eugen Polanski wichtige Spieler. Die zuletzt angeschlagenen Franck Honorat und Giovanni Reyna sind zwar zurück im Einzeltraining, fallen gegen Freiburg aber noch sicher aus. «Ich bin trotzdem sicher, dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammen bekommen», sagte Polanski vor seinem dritten Auftritt als Profitrainer.

Sowohl unter dem eigentlichen Regionalligacoach der Borussia als auch unter Vorgänger Gerardo Seoane gelang in bislang fünf Saisonspielen noch kein Sieg. Sechs sieglose Spiele zum Saisonstart hatte es für den fünfmaligen deutschen Meister erst zweimal gegeben: 1986 unter Jupp Heynckes und 1990 unter Gerd vom Bruch.

Polanski zum Aus von Förderer Virkus: «Unvorbereitet getroffen»

Obwohl in Sportchef Roland Virkus zu Beginn der Woche ein Fürsprecher Polanskis gehen musste, hat der 39-Jährige gute Chancen, auch nach der Länderspielpause noch Profitrainer der Borussia zu sein - so lange gegen Freiburg nicht wieder ein so enttäuschender Auftritt wie beim 4:6 (0:5) am vergangenen Samstag gegen Frankfurt folgt.«Wir haben Sachen klar benannt, die wir so nie wieder sehen wollen», sagte Polanski dazu.

Der Abgang Virkus', der nach Vereinsangaben zurückgetreten ist, war jedoch ein Rückschlag für Polanski. «Damit hatte ich nicht gerechnet. Da war ich auch erstmal sprachlos. Das hat mich unvorbereitet getroffen», sagte der einstige Borussen-Profi, der den früheren Nachwuchstrainer Virkus schon als Knirps in der Jugendabteilung der Borussia traf. «Ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm, die bei mir noch mal größer ist als bei anderen», sagte Polanski. «Ohne ihn wäre ich vielleicht nicht in dieser Position gelandet.»