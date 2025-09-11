Kovac-Ansage an BVB-Stars vor Spiel in Heidenheim

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat seine Spieler vor der vermeintlichen Pflichtaufgabe beim 1. FC Heidenheim gewarnt und den Konkurrenzkampf angeheizt. Kovac forderte beim noch punktlosen Underdog am Samstag (15.30 Uhr) einen Sieg und drohte den BVB-Stars andernfalls indirekt mit personellen Konsequenzen.

«Ich bin schon einer, der fordert. Wir haben Ambitionen. Wir wollen uns da oben festsetzen. Deswegen wird jeder einzelne, der da aufläuft, alles geben müssen. Denn der Konkurrenzkampf ist groß, die Kadertiefe ist da», sagte Kovac am Donnerstag. «Jeder Einzelne weiß, er muss performen. Ansonsten wartet ein anderer.»

Die Dortmunder sind mit vier Punkten aus den ersten beiden Saisonspielen gestartet. In der Vergangenheit hatte der BVB oft Probleme mit vermeintlich kleineren Gegnern. «Spiele nach Länderspielen oder Spiele nach Champions-League-Spielen sind immens wichtig. Wir müssen wieder in den Rhythmus kommen», meinte Kovac, der in Heidenheim aller Voraussicht nach auf Julian Brandt verzichten muss.

Der Offensivspieler hatte sich während der Länderspielpause am Arm operieren lassen. Ein Kahnbeinbruch, den er sich im Sommer bei der Club-WM zugezogen hatte, verheilte bislang nicht wie erhofft bei konservativer Behandlung. «Bei ihm müssen wir schauen, ob es für das Wochenende reicht. Ich schätze nicht», sagte Kovac dazu.

Icon vergrößern Julian Brandt spielte schon bei der Club-WM mit einer Manschette und musste nun operiert werden. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Julian Brandt spielte schon bei der Club-WM mit einer Manschette und musste nun operiert werden. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa