Medizinischer Notfall überschattet Heidenheimer Sieg

Der erste Saisonsieg des 1. FC Heidenheim wird von einem schweren medizinischen Notfall überschattet. «Es sieht so aus, dass ein Fan vom Zaun gestürzt ist und um sein Leben kämpft», sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt nach dem 2:1 (0:0) gegen den FC Augsburg. «Drücken wir alle die Daumen und beten. Fußball tritt in den Hintergrund. Momentan sind wir mit den Gedanken woanders.» Der Fan sei stabilisiert worden und werde ins Krankenhaus transportiert, sagte der Sprecher des 1. FC Heidenheim.

Gegen Ende der Partie war die Stimmung in der Arena bedrückt gewesen. Direkt hinter dem Augsburger Tor war die Szenerie mit Fahnen abgedeckt worden, dort waren die Sanitäter im Einsatz. «Die Gedanken sind bei unserem Fan und seiner Familie», sagte Verteidiger Tim Siersleben.